Kolejne firmy z Podkarpacia nagrodzone w Konkursie „Teraz Polska”

Grupa Cellfast jest czołowym polskim przetwórcą tworzyw sztucznych oraz producentem węży, akcesoriów ogrodowych, systemów rynnowych i podsufitek. Firma Cellfast powstała w 1990 r. w Krośnie, a dziś jest liderem na rynku krajowym i liczącym się eksporterem do wielu krajów Europy i świata. Grupa Cellfast ma 4 zakłady produkcyjne w Stalowej Woli i Krośnie o łącznej powierzchni produkcyjnej ponad 70 tys. mkw.

Warto odnotować, że wśród tegorocznych laureatów z województwa podkarpackiego są firmy, których wyjątkowe produkty i skuteczność w działaniu dobrze świadczą o potencjale naszego regionu. To prestiżowe wyróżnienie i Godło „Teraz Polska” otrzymały znakomite produkty i wyroby następujących firm.

Dorobek wydawnictwa to ponad 850 tytułów w łącznym nakładzie przekraczającym 2,5 mln egzemplarzy, wydanych we współpracy zarówno z wybitnymi twórcami, jak i czołowymi placówkami kulturalnymi z całej Polski. Publikacje poświęcone polskiemu dziedzictwu kulturowemu, twórczości uznanych artystów oraz pięknu rodzimego krajobrazu realizują jedno z głównych zamierzeń wydawnictwa, jakim jest promocja kultury narodowej. - Wydawnictwo BOSZ Godło „Teraz Polska” otrzymało już drugi raz. W 2011 roku otrzymalismy je po raz pierwszy o za wysoką jakość wydawanych książek. – przypomina Aleksandra Fałkowska, dyrektor ds. marketingu i promocji Wydawnictwa BOSZ z Olszanicy.

Firma Euro-Eko Sp. z o.o. z Mielca też zdobyła Godło „Teraz Polska” za kompleksową usługę firm (odbiór i zagospodarowanie) odpadów i wytwarzanie paliwa alternatywnego. Nagrodzone Godłem paliwo alternatywne RDF jest wytwarzane w trzech zakładach płd-wsch. Polski i stanowi coraz większą substytucję węgla przy produkcji klinkieru w przemyśle cementowym. Spółka Euro-Eko wykorzystuje odpady przemysłowe i komunalne nienadające się do recyklingu, redukując tym samym ilość odpadów trafiających na składowisko, co pozwala w racjonalniej gospodarować nieodnawialnymi źródłami energii i jednocześnie przyczynia się do znacznego obniżenia emisji CO2.