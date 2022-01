Koniec remontu kopuł prawosławnej, polowej cerkwi na Błoniu w Przemyślu [ZDJĘCIA]

Położona nieco na uboczu cerkiewka ma bogatą i ciekawą historię. Prawosławna parafia w tym miejscu istniała już w 1640 r. i wtedy też została wybudowana pierwsza świątynia. Od 1683 r. parafia przystąpiła do Unii i do końca II wojny światowej była parafią greckokatolicką. W 1786 r. została włączona do parafii katedralnej i zaczęła pełnić funkcję cerkwi filialnej. W latach 1863-66 wybudowano obecny, murowany budynek. Drewnianą rozebrano w 1871 r.