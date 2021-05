Konrad Fijołek, kandydat na prezydenta Rzeszowa, podpisał kontrakt z mieszkańcami Staroniwy

- Jesteśmy w czasie między dwoma dużymi okresami finansowania Unii Europejskiej, tzw. perspektywami finansowania Unii Europejskiej. Będziemy kończyć duże projekty dofinansowane z Unii w ostatnim czasie, natomiast jeszcze nie zaczniemy tych nowych, które przygotowujemy na nową perspektywę. Zatem jest to bardzo dobry moment żeby skupić się w ciągu tego i najbliższego roku na tym, aby zrobić jak najwięcej tych drobnych inwestycji

Kandydat zjednoczonej opozycji kontrakt z mieszkańcami tego osiedla podpisał w czwartek w południe. To drugie osiedle, po Budziwoju, na którym Konrad Fijołek zobowiązał się do szybkiej realizacji najpilniejszych zadań.

Zwraca uwagę, że osiedle Staroniwa, które mocno się urbanizuje w ostatnich latach potrzebuje zmian w infrastrukturze. Kontrakt dla osiedla Staroniwa zakłada cztery zadania. Dwa pierwsze to budowa nowej drogi do ul. Przemysłowej oraz przebudowa ul. Staroniwskiej, aby usprawnić dojazd do centrum. Przy okazji ma tu powstać droga dla rowerów odseparowana od ruchu samochodowego, a także szerszy chodnik.