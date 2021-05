Konrad Fijołek radzi się prezydenta Poznania, Jacka Jaśkowiaka, co by tu zrobić, aby Rzeszów był bardziej smart

Panowie rozmawiali o tym, jak przestrzeń publiczną w mieście zrobić "bardziej przyjazną", jak tworzyć programy na mieszkańców w różnym wieku oraz "budować pomyślność przedsiębiorczą".

- Rzeszów jest teraz najważniejszy dla całej Polski - mówił górnolotnie prezydent Poznania. Dodał, że "jest przekonany", że Konrad Fijołek nadchodzące wybory bezapelacyjnie wygra.

Sam kandydat na prezydenta uchylił nieco rąbka tajemnicy, o tym, jak będą wyglądały ostatnie dwa tygodnie kampanii przed pierwszą turą wyborów.

- Moja kampania jest niezmiennie taka sama. Przede wszystkim merytoryczna - podkreślił Konrad Fijołek. - Jeśli rozmawiamy o nowoczesnym mieście, to rozmawiamy chociaż z prezydentem Poznania. Jeśli rozmawiamy o nowoczesnych rozwiązaniach polityki rowerowej, to jeżdżę po mieście i sprawdzam, co jest do poprawy. Co więcej, moja kampania jest i będzie kolorowa, europejska. Z uśmiechem do mieszkańca, z uważnym uchem na potrzeby, które ludzie zgłaszają.