Korona Rzeszów urwała punkt Podhalu Nowy Targ [ZDJĘCIA, RELACJA]

Faworytem spotkania byli goście, choć po dwóch kolejkach wyżej notowana była Korona. Mecz miał też dodatkowy smaczek, gdyż ekipę Podhala prowadzi duet rzeszowskich trenerów: Szymon Grabowski i Rafał Rajzer, a w zespole jest kilka podkarpackich akcentów.

Gospodarze w pierwszych minutach z animuszem ruszyli na rywala. Tym razem na środku ataku zagrał Mateusz Jędryas i można powiedzieć, że trener rzeszowian trafił z pomysłem, ale nie do końca. „Jędrek” trafił do siatki rywali, ale radość była krótka, bo sędzia odgwizdał spalonego. Po szybkim początku miejscowi szybko oddali inicjatywę rywalom i na efekty nie trzeba było długo czekać. Olaf Nowak podał do Patryka Serafina, a ten przy dość biernej postawie obrony przedostał się w pole karne i pewnie pokonał Pawła Pawlusa.

Podhale przez większość pierwszej połowy było stroną dominującą, ale w końcówce znów poderwała się Korona. W 41. minucie w pole karne z wolnego piłkę wrzucił Mateusza Kantor, tę jednak wybili obrońcy przed pole karne, gdzie na to tylko czekał Łukasz Dudzik. Pomocnik gospodarzy oddał strzał, ale spóźniony z interwencją Łukasz Furtak w niego wpadł. Sędzia bez wahania wskazał na „wapno”, choć goście nie chcieli się z tym pogodzić. Jędryas pewnie zamienił to na gola i było po 1. Miejscowi dostali wiatr w żagle i ruszyli z atakiem. Najbliżej kolejnego gola był „Jędrek”, ale strzelając zza pola karnego trafiła, ale w poprzeczkę.