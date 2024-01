Kradli pieniądze, podając się za pracowników banku. Międzynarodową grupę przestępczą rozbiła policja [ZDJĘCIA]

Policjanci Wydziału w Lublinie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy wsparciu innych funkcjonariuszy z Wydziałów i Zarządów CBZC w kraju, a także innych jednostek Policji, przeprowadzili dużą operację wymierzoną w członków zorganizowanej grupy przestępczej, w wyniku której zatrzymali trzynaście osób i zabezpieczyli wiele dowodów wskazujących na przestępczą działalność grupy. Śledztwo w tej sprawie jest ściśle koordynowane z Prokuraturą Krajową Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

- Sprawcy telefonowali do prawdopodobnie losowo wybranych osób i podszywając się pod pracowników banków, w trakcie prowadzonych rozmów wzbudzali u pokrzywdzonych przekonanie, że pieniądze zgromadzone na ich rachunkach bankowych są zagrożone. Następnie pod pozorem chęci ochrony środków i przy zastosowaniu metod socjotechniki doprowadzali do zainstalowania na komputerze pokrzywdzonego oprogramowania umożliwiającego zdalną kontrolę nad sprzętem. Poprzez takie działanie uzyskiwali dostęp do rachunków bankowych pokrzywdzonych, a w dalszym kroku wykonywali przelewy na wcześniej utworzone, specjalnie do działań przestępczych, rachunki bankowe - policjanci wyjaśniają mechanizm oszustwa.