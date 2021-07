Krzysztof „Diablo” Włodarczyk gościem na gali MMA Elite Fighters w G2A Arenie w Jasionce

Na scenie G2A Areny zmierzą się ze sobą zawodnicy-celebryci. Na gali wystąpią osoby, które mają za sobą występy w Fame MMA czy Punchdown, wielu z nich to jednak debiutanci. Zobaczymy kontrowersyjną Queen of the Black, Warszawskiego Dresika czy Bodychrista.

Elite Fighters to kolejna propozycja dla fanów nietypowych walk z udziałem internetowych celebrytów. W Jasionce wystąpi 22 zawodników znanych ze swoich, niejednokrotnie kontrowersyjnych, działań w Internecie.