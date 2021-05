Legion Pilzno stracił punkty w ostatniej akcji meczu. Sokół Kolbuszowa Dolna cieszy się z remisu

- Karma wraca. Z Czarnymi straciliśmy na 2:2 w ostatniej akcji meczu, tu zdobyliśmy punkt w ostatniej akcji meczu – nie krył radości z wyniku Waldemar Mazurek, trener Sokoła. - To prawda, cieszymy się z punktu, ale z drugiej strony mogliśmy ten mecz równie dobrze wygrać.

Mecz rozpoczął się świetnie dla gospodarzy. Najpierw Mazur wykorzystał dośrodkowanie kolegi i głową skierował piłkę do bramki, a niedługo potem strzałem z lewej nogi w „długi róg” bramki na 2:0 podwyższył Kędzior.

- Sędzia przedłużył mecz o pięć minut, ale zrobiliśmy wtedy zmianę i doliczył jeszcze pół minuty. Jak się okazało dla nas, to o pół minuty za dużo – żałował straconych punktów Roman Gruszecki, trener Legionu.

Po zmianie stron nadal była przewaga Sokoła, ale kolbuszowianie nie mogli sforsować obrony gospodarzy. Czerwona kartka dla gracza Legionu spowodowała, że pilźnianie cofnęli się bardzo głęboko i całkowicie oddali inicjatywę rywalom. Gościom jednak popłaciła cierpliwość. W 96. minucie meczu piłka po dośrodkowaniu jednego z graczy Sokoła wpadła w pole karne Legionu. Tam się zagotowało, obrońcy starali się wybić piłkę, ta wytoczyła się na wysokość 16 metrów, a tam tylko na to czekał Duszkiewicz, który płaskim strzałem ustalił wynik meczu.

Choć do końca sezonu sporo jeszcze grania, to ani Legion, ani Sokół raczej nie spadną do okręgówki.