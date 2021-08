Lekarze KSW nr 1 w Rzeszowie szkolili kolegów z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Z wykorzystaniem robota Da Vinci

- Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem umiejętności dr. Wisza, organizacji pracy na sali operacyjnej i panującej na oddziale atmosfery. Obserwacja zabiegów na tak wysokim poziomie to dla nas możliwość dopracowania własnej techniki operacyjnej - mówił dr Sulewski. - Dzisiaj my przyjechaliśmy do Rzeszowa, ale przed nami wspólna praca przy radykalnych prostatektomiach w Warszawie.