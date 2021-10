Leśnicy pokazali, co zostawiają po sobie ekolodzy protestujący w Puszczy Karpackiej [ZDJĘCIA]

- Ekolodzy walczący w imię górnolotnych idei obrony lasów i pozostawione przez nich śmieci w tymże. Nijak nie jest to spójne - mówi Ewa Tkacz, nadleśniczy w Leśnictwie Stuposiany. - Powinni być wzorem. Tymczasem ich obozowisko to po prostu bajzel, składowisko odpadów, bez żadnej segregacji. I nie jest to nieporządek z kilku dni, jak Wilczyce tłumaczą na fb, ale ten stan rzeczy utrzymywany jest od kilku miesięcy. Musieliśmy zareagować, bo tego naprawdę sporo się już nawarstwiło. Jesteśmy burzeni. Gro z tych rzeczy stwarza zagrożenie dla zwierząt.