Leżajsk. Ofiara makabrycznego ataku tasakiem przeszła operację. Jej stan jest stabilny

Jak poinformował nas rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie prokurator Krzysztof Ciechanowski, do wczorajszego popołudnia Prokuratura Rejonowa w Leżajsku nie przedstawiła zarzutów 43-letniemu mężczyźnie podejrzewanemu w sprawie ataku na 21-letniego rowerzystę, do jakiego doszło w poniedziałek w nocy w Leżajsku.

– Czynności procesowe cały czas trwają. Podczas zatrzymania 43 - latka zabezpieczono narzędzie typu tasak, prawdopodobnie jest to narzędzie, którego użył sprawca. Na narzędziu odkryto ślady i wysłano je do laboratorium pod kątem badania DNA. Ewentualny wniosek o tymczasowy areszt 43-latka zostanie złożony w oparciu o całość zgromadzonego materiału dowodowego. Taki wniosek prokuratura musi najpóźniej złożyć do czwartku rano