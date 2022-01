Liga Mistrzyń: Developres Rzeszów podejmuje Prometey Dnipro Kamieńskie. Jeśli wygra będzie o krok od awansu do ćwierćfinału

Gdyby "Rysice" wygrały ten mecz za trzy punkty, znacząco zbliżą się do awansu do kolejnej fazy Ligi Mistrzyń. Gospodynie będą zdecydowanym faworytem tego starcia, ale ekipy z Ukrainy nie można stawiać na straconej pozycji.

W pierwszym meczu rzeszowianki wygrały na Ukrainie 3:1. Developres w przekroju całego meczu zdecydowanie zasłużył na trzy punkty, ale zespół z Kamieńskiego momentami mocno stawiał się "Rysicom", wygrał m.in. trzeciego seta. Tamto spotkanie kosztowało nasz zespół sporo sił, a szczególnie jazda. Zespół podróżował bowiem autokarem, w którym spędził łącznie 44 godziny.

Teraz to siatkarki Prometey Dnipro musiały męczyć się podróżą, choć one część trasy przebyły samolotem. Zespół z Ukrainy do Rzeszowa dotarł w niedzielę wieczorem i nie obyło się bez przygód. Zgodnie z planem wylądował na lotnisku we Lwowie, ale ich autokar musiał czekać, aż 6 godzin na granicy ukraińsko-polskiej, przez co zawodniczki nie zdążyły na niedzielny trening.