Ludzie lasu wyszli na ulicę. Walczą o swój byt

– Ludzie, którzy w lesie są dwa dni z dojazdem, w roku, decydują o tym, co mamy robić. Decydują w sposób wyjątkowo skrajny. Zadziwiające jest to, że ekstremiści, bo tak określam eko-terrorystów, decydują o naszym życiu. Ustrzyki miały wielkie dni, gdy nadchodziły przemiany w Polsce. Może ponownie to trzeba zrobić, by ludziom z wielkich miast pokazać i przypomnieć, że my się na lesie znany i dbamy o niego, bo to jest nasze miejsce pracy i życia – powiedział Marek Bajda.