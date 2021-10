Maksymalnie 30 km/h w terenie zabudowanym? Nowy pomysł Parlamentu Europejskiego. Kierowcy z Rzeszowa są przeciwni Grzegorz Anton

Zdjęcie ilustracyjne Przemek Świderski

Parlament Europejski, w przyjętym projekcie rezolucji chce w terenie zabudowanym ograniczenia prędkości do 30 km/h. Takie działanie ma ograniczyć do 2050 roku liczbę ofiar śmiertelnych na drogach do zera. Czy to rzeczywiście dobry pomysł? Zapytaliśmy kierowców w Rzeszowie.