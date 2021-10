Rzeszów nie poszedł drogą Szczecina. Sekundników na skrzyżowaniach nie będzie

Aktualnie jedyny sekundnik, jaki pozostał w Rzeszowie, to ten znajdujący się na skrzyżowaniu ul. Podwisłocze z aleją Kopisto. Tyle, że od pewnego czasu nawet on też nie działa.

- Nie będziemy włączać go ponownie, ponieważ wszystkie skrzyżowania znajdujące się w pobliżu są zsynchronizowane. Sygnalizacje świetlne są akomodowane i przy nich za bardzo nie da się włączyć sekundników, ponieważ mówiąc kolokwialnie one wówczas wariują. To nie są stałoczasowe światła, więc można czasami stać na nich 10 sekund, a innym razem 30 sekund. Dlatego te sekundniki nie zdawały kompletnie egzaminu – mówi Maciej Chłodnicki z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa.