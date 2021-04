Marcin Warchoł idzie na otwartą wojnę. Przeciwko Ewie Leniart i Konradowi Fijołkowi

Decyzja wojewody o przyłączeniu do Rzeszowa sołectwa Racławówki doły i brak jej zgody na przyłączenie Malawy i Kielanówki, były tematem przewodnim konferencji przedwyborczej Marcina Warchoła na rzeszowskim rynku.

Wystąpienie rozpoczął od pochwały starań Tadeusza Ferenca dla polityki powiększania miasta i od korzyści, jakie miasto z tego odniosło. Po czym zaatakował Ewę Leniart.

- To niedobra decyzja, hamująca rozwój naszego miasta, antyrozwojowa i anty inwestycyjna – odniósł się do losu Malawy i Kielanówki. – I tu jest różnica pomiędzy mną, a pozostałymi kandydatami. Pani wojewoda wydała decyzję negatywną, co do Malawy i Kielanówki, z kolei pan radny Fijołek w niedziele powiedział, że jest przeciwko dalszemu rozszerzaniu miasta.