Marek Darecki, prezes Pratt & Whitney Rzeszów, odchodzi na emeryturę. Jego miejsce zajmie Wojciech Wasik z P&W Kalisz

AKTUALIZACJA Z Jasionki polecimy do Oslo i Londynu. To najnowsza propozycja węgierskiego przewoźnika Wizz Air

- Tegoroczna nowość Wizz Air to Oslo. Rozpoczęta w grudniu współpraca przynosi owoce - mówi Adam Hamryszczak, prezes zarządu portu lotniczego Rzeszów-Jasionka. Z Jasionki polecimy także do Londynu. Pierwsze rejsy we wrześniu.