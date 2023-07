Masakra w Bieździedzy. Czy rozszarpane ciało konia to sprawka wilków?

W czasach, gdy burmistrz Kołaczyc był weterynarzem, spotkał się już z przypadkiem ataku wilków na zwierzęta domowe.

- Około 15 lat temu w Łazach Dębowieckich wilki zagryzły strusie – przypomina sobie Stanisław Żygłowicz. Do burmistrza dotarły informacje, że ostatnio w Sieklówce zagryzły psa, a w Kołaczycach kozę. Ponadto w lesie warzyckim ktoś miał widzieć cztery młode wilki. – To wszystko musimy zweryfikować u właścicieli zwierząt. Na razie są to niesprawdzone przez nas informacje – zastrzega się Stanisław Żygłowicz. – Będziemy występować do wojewody o odstrzał – dodaje.