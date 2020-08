Mężczyzna, który zniszczył figurę w kościele w Przemyślu, usłyszał zarzuty. Grozi mu do 5 lat więzienia

Kara do pięciu lat pozbawienia wolności grozi 32-letniemu przemyślaninowi, który we wtorek ok. godz. 17.30, przed rozpoczęciem mszy świętej, w trakcie trwającej adoracji Najświętszego Sakramentu, zniszczył gipsową figurę anioła z kropielnicą w kościele salezjanów w Przemyślu.

"Bluźnierczy atak na figurę w kościele w Przemyślu"

- We wtorek ok. godz. 17.30, w kościele księży salezjanów w Przemyślu, podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu miał miejsce profanacyjny atak. Do kościoła wtargnął młody mężczyzna i zniszczył zabytkową figurę "Anioła z kropielnicą". Ten bluźnierczy atak miał miejsce podczas nabożeństwa z udziałem wiernych... - pierwszy o tej bulwersującej sprawie poinformował na Facebooku Dariusz Lasek, radny Rady Miejskiej w Przemyślu.