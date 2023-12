Miasto Szkła Krosno doznało bolesnej, bo minimalnej przegranej na Pomorzu

Po wznowieniu gry ekipa z Krosna ponownie przejęła inicjatywę i w 27. minucie trzeciej „ćwiartki”, po „trójce” Trubacza, trafieniach Rasnicka, miała ponownie 10 punktów zapasu (63:53), by przed kwartą nr 4 wygrywać 72:64. W niej obie strony przez długie minuty nie potrafiły trafić do kosza z gry. Przez pierwsze 6 minut odsłony piłka wpadła do dziury, dwa razy, po rzutach osobistych.

W finiszowych minutach Żak zmniejszał straty, 50 sekund przed syreną przegrywał tylko 74:76, ale gdy zza linii 6.75 wycelował Jankowski, wydawało się, że Miasto Szkła postawi na swoim.