Orlen Basket Liga. Trener Muszynianka Domelo Sokoła Łańcut Marek Łukomski przepraszał kibiców za stan przedzawałowy...

Przypomnijmy, że mecz w Gdyni zakończył się wygraną Sokoła 118:115.

- - To był bardzo trudny mecz, graliśmy dobrze w obronie i co najważniejsze wygraliśmy. To jest koszykówka, są momenty lepsze i gorsze. Doping w hali poniósł gospodarzy w czwartej kwarcie i walka trwała do końca