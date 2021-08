Michał Widera: Walczymy o całą pulę! Gołym okiem widać, że zespół zaczyna jechać coraz lepiej

- Również uważam, że mamy szanse zrealizować może bardziej założenia niż marzenia, aby być w play-offach. Mamy do odrobienia 9 punktów z pierwszego meczu w Rawiczu, ale tak samo bardzo blisko bonusa byliśmy w spotkaniu z Lokomotivem Daugavpils i zespołem z Landshut. Za każdym razem mieliśmy jednak zonka i nie dopełniliśmy tego założenia. Teraz z mocnym liderem musimy przebrnąć przez granicę 51-52. punktów i odbić bonusa. Takie jest założenie, taki jest cel. Wszyscy zawodnicy zdają sobie sprawę z tego, o co jedziemy. Chcemy wygrać za trzy punkty, aby w bojowych nastrojach udać się na kolejny mecz do Opola, a następnie wygrać za trzy punkty spotkanie z Poznaniem, co też jest możliwe. Jedziemy o pełną pulę. Nie ma co dywagować, jakie są założenia innych zespołów. 17 sierpnia zostanie ogłoszona decyzja Trybunału PZM, na którą czekamy - mówi Michał Widera, trener rzeszowian.