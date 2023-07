Mielec. Pierwsi na Podkarpaciu ratownicy pogotowia testują motoambulans i doświadczenia są obiecujące [ZDJĘCIA, WIDEO]

- Mamy teraz testową Yamahę MT 900, a już niebawem pojawi się także BMW RT 1250 i będziemy mogli wybierać. To jest bardzo ważne, żeby motoambulans był skrojony na miarę naszych potrzeb i aby był dostosowany do wymogów ratowników. Ponadto dzięki testom będziemy mogli zgłosić uwagi decydentom, co do koniecznego wyposażenia. Ważne jest, aby zakontraktować najodpowiedniejszy sprzęt - dodaje.