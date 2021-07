Mieszkańcy Podkarpacia budują przydomowe zbiorniki na deszczówkę. Wielu dostanie na to dotację z Funduszu Ochrony Środowiska

Tegoroczny nabór do programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "Moja woda" już się zakończył. Zaczął się 22 marca i trwał do momentu wyczerpania się puli środków. 12 czerwca zainteresowani powinni byli złożyć wniosek w formie elektronicznej, a do 12 lipca mają obowiązek złożyć ten sam wniosek w formie papierowej.

Dyrektor Działu Wniosków i Doradztwa Energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Andrzej Indycki zapewnia, że wszyscy beneficjenci otrzymają pieniądze.