Marszałek Władysław Ortyl: Podkarpacie otrzyma jeszcze więcej funduszy unijnych [ROZMOWA]

Arkadiusz Rogowski: Przed pandemią koronawirusa Podkarpacie rozwijało się najszybciej ze wszystkich regionów w Polsce. Pod względem wzrostu PKB (7,8 proc.) przegoniliśmy nawet Warszawę (7,7 proc.). Co zmieniła pandemia i jakie jest obecnie tempo rozwoju gospodarczego naszego województwa?

Władysław Ortyl (marszałek woj. podkarpackiego): Ostatecznych danych statystycznych jeszcze nie mamy. Ale mogę powiedzieć, że od marca 2020 roku do półrocza mieliśmy do czynienia w zasadzie z zawieszeniem gospodarki, co było widać po wpływach do budżetu województwa z podatków PIT i CIT. Natomiast jeśli chodzi o końcówkę roku, zostało to odrobione i te efekty w CIT są już zdecydowanie lepsze. Wzrosło nam co prawda bezrobocie, choć nie chcę dziś rozstrzygać czy jest to związane z pandemią i kiedy wróci ono do normy, ale warto podkreślić, że cały czas jest na poziomie jednocyfrowym. Były sytuacje, że wiele firm, obawiając się czy skorzystają z tarczy antykryzysowej czy nie, zdecydowało się na zwolnienia. Niemniej jednak ten efekt tarcz dla przedsiębiorców naprawdę uratował wiele miejsc pracy. Dzięki temu nie trzeba teraz szukać fachowców, bo przecież proces szkolenia i szukania dobrego pracownika jest złożony. Państwo pomogło przedsiębiorcom, a z kolei wpływy z podatku CIT są pomocą dla samorządów. Gdyby nie tarcze, leżałaby gospodarka, leżeliby przedsiębiorcy i samorządy też miałyby swoje kłopoty.