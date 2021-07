Mieszkańcy Słociny mają dość podtopień. Chcą kanalizacji deszczowej [ZDJĘCIA, WIDEO]

Główny postulat mieszkańców Słociny to szybkie wybudowanie kanalizacji deszczowej.

– Nie tak dawno zalało ul. Góreckiego. Woda opadowa szła od os. Wikana i wylewała się przez całe os. Góreckiego. Wtedy pierwszy raz się zdarzyło, że ul. Słocińska była pod wodą. Zalało piwnice. Tego wcześniej nie było – mówi Rafał Kulig, sekretarz rady osiedla Słocina.

Problem z każdym kolejnym rokiem jest narastający. Mieszkańcy skarżą się, że jest coraz gorzej, a ekspansja budowlana na osiedlu przewyższa wszelką inną infrastrukturę.

– Przede wszystkim brakuje terenów zielonych, które mogłyby wchłonąć wodę. Dominuje beton – ocenia Anna, mieszkanka Słociny. - Prezydent Ferenc był tu kiedyś. Wysłuchał nas, potem powiedział to, co chcieliśmy usłyszeć, a następnie wsiadł do samochodu, odjechał, ale u nas nic się nie zmieniło – dodaje.