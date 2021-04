Miliony unijnych dotacji dla podkarpackich spółek parafialnych z naruszeniem prawa? Wiesław Buż, poseł Lewicy, zawiadamia prokuraturę

Właścicielami tych podmiotów były poszczególne parafie, prezesami – proboszczowie tych parafii. Wnioski były do siebie niemal bliźniaczo podobne, różniły się na ogół tylko nazwami. Pozostałymi wnioskodawcami były samorządy bądź firmy prywatne. Jednym z warunków przystąpienia do konkursu było, by inwestycja miała wartość nie mniejszą niż 500 tys. zł.

W wyniku konkursu niemal 60 podkarpackich spółek parafialnych otrzymało dotację, ze 130 mln zł ogólnej puli, „zgarnęły” ok. 40 mln zł.

Poseł Buż nie był jedynym, którego taki wynik konkursu zaniepokoił, w związku z tym w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie złożył właśnie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Obawia się, że mogło dojść do niezgodnego z prawem uzyskania dofinansowania do solarnych instalacji, komisja konkursowa obeszła tryb i procedury konkursowe, by spółkom parafialnym przyznać dotacje, a same spółki zostały zawiązane tylko po to, by te dotacje otrzymać.