Minister klimatu i środowiska: umowy z zakładami usług leśnych mają być zrealizowane. „Zulowcy” są nieufni

Zaniepokojeni są też przedstawiciele bieszczadzkich samorządów.

– Samorządy mają poważne obawy, a dotyczą one nie tylko spadków dochodów z podatków, ale przede wszystkim jesteśmy zatroskani osobami, które pracują w lasach – podkreśla Bogusław Kochanowicz, wójt gminy Czarna, która w 2/3 jest zalesiona. – To jest oczywiście ze sobą powiązane. Jeżeli pracownicy leśni stracą pracę, to my będziemy tracić dochody z PIT i podatku leśnego, jeżeli ten teren będzie przekształcony w rezerwat, czy park narodowy. Jesteśmy po stronie pracowników leśnych, gdyż ich ciężka praca jest jedynym źródłem utrzymania na tym terenie.