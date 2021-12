Mission (prawie) impossible? Odwracanie skutków scaleń w Padwi Narodowej

Szesnaście lat trwający proces scalenia gruntów w Padwi Narodowej skończył się pozornym sukcesem, bo został przeprowadzony i zakończony w 2016 r. Znaczna część jego uczestników od początku kwestionowała jego przebieg, wytykając działania niezgodne z prawem, wyliczając nawet nazwiska osób martwych, które widniały na listach tych, którzy zgodzili się na proces scaleniowy.

Skutecznie, skoro w czerwcu br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie prawomocnie uchylił decyzję mieleckiego starostwa, zatwierdzającego operację scaleń gruntów. I zalecając, by przywrócić stan rzeczy z chwili, nim scalenia w Padwi w ogóle rozpoczęto. W tej chwili nie wiadomo, czy w ogóle będzie to możliwe, bo część działem zdążyła już nie raz zmienić właściciela. Z pewnością nie wiadomo też, jak długo potrwa przywrócenie mapy Padwi do stanu sprzed kilkunastu lat.

