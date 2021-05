Młodzi w Rzeszowie zachęcają do szczepienia przeciwko koronawirusowi. "Ludzie lubią wierzyć w teorie spiskowe, musimy ich przekonać" Marcin Piecyk

Młodzieżówka Nowoczesnej z Rzeszowa będzie dziś zachęcać mieszkańców miasta do szczepień przeciwko koronawirusowi. Jak przekonują jej członkowie, to jedyna szansa na powrót do wolności. Odnieśli się również do tzw. "koronasceptyków", czyli osób negujących istnienie koronawirusa. "Trzeba ich za wszelką cenę przekonać".