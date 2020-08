Na pełnej czajce: 1 ligo łelkam tu... i tylko stadionu żal... Red. Michał Czajka komentuje początek sezonu Apklan Resovii i Stali Rzeszów

Niestety nie może być tak cudownie - nawet jeśli Resovia będzie grała cudownie, to my w Rzeszowie tego nie zobaczymy przynajmniej do końca roku! Jak już wszyscy wiemy to przesądzone i niestety bardzo przykre myślę, że dla wszystkich kibiców w stolicy Podkarpacia. Obiekt przy Hetmańskiej nie będzie gotowy na 1 ligę w tym roku (a miał niby być „redi“ na koniec września). Jak to w tym naszym kraju wszystko szybko się zmienia... Awans świeży - stadion będzie, minęło trochę czasu - stadionu nie będzie, skąd my to znamy? A pamiętacie to - wybory - koronawirusa nie ma, po wyborach - koronawirus jednak jest.