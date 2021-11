Na pełnej czajce: A Stal Rzeszów pędzi, a Stal Rzeszów gna... - W komentarzu red. Michał Czajka wraca m. in. do meczu Stali Rzeszów

Ostatnio przed meczem z Garbarnią zastopował go trochę Covid, ale, jak widać, w tym sezonie to nawet takie kataklizmy nie szkodzą piłkarzom trenera Myśliwca - wygrywanie im się nie nudzi.

Tak przy okazji spraw covidowych, to fajnie po przymusowej przerwie odnaleźli się też resoviacy. Podopieczni trenera Kroczka przywieźli komplet punktów z Tychów, a trener rzeszowskiej ekipy wykazał się też dobrym „nosem” w tym spotkaniu, bo ledwo na boisko wszedł Maksymilian Hebel, to zrobiło się 1:0 dla rzeszowian. Szczęściu trzeba pomagać i tym szczęściem dla Kroczka był w Tychach właśnie „Hebelek”, ale i Pindroch, bo przecież w pierwszej połowie to gospodarze mogli sobie ustawić mecz, ale bramkarz Resovii wybronił karnego.