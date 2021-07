Na pełnej czajce: Bombowy początek wakacji - w swoim komentarzu red. Michał Czajka pisze tym razem o siatkówce, żużlu i piłce nożnej

Powiedzmy sobie szczerze, że siatkarscy działacze lubią czasami wystrzelić z takim transferem, bo przecież do stolicy Podkarpacia przychodzili: Fabian Drzyzga (nawet już dwa razy), Bartosz Kurek czy Stephane Antiga. To nazwiska naprawdę głośne, a z kolei teraz transfer Zatorskiego sprawił, że o Asseco Resovii znowu głośno. Na razie za sprawą działań na rynku transferowym, ale liczę na to, że wkrótce będzie tak również z powodu sportowych sukcesów.