Na pełnej czajce: Wężykiem Cezary, wężykiem. W swoim komentarzu red. Michał Czajka wraca m. in. do zamieszania przy wyborze selekcjonera

W poniedziałek już oficjalnie Michniewicz został przedstawiony jako selekcjoner. Choć w sumie jakby na konferencji prasowej wyskoczył Sławomir albo Zenek, to po tym wszystkim, co już widzieliśmy w sumie nie byłoby w tym nawet chyba niczego zaskakującego. Oby tylko nasi piłkarze mieli szybsze tempo gry niż prezes wybierania następcy Paulo Sousy...

Tymczasem w naszym podkarpackim światku względnie spokojnie, bo przecież wszyscy kibice niecierpliwie czekają na rundę wiosenną. W Mielcu wiosna zacznie się już nawet w lutym, bo piłkarze tamtejszej Stali już wkrótce wracają do rozgrywek ligowych. Pozostali już się rozkręcili w sparingowym graniu i właściwie mimo, że rozgrywki jeszcze nie wróciły, to już w każdy weekend tych meczów wcale nie brakuje. Wprawdzie to jeszcze nie te same emocje co liga, ale można powiedzieć, że zaczęła się mała rozgrzewka, bo piłka się już po boiskach toczy.