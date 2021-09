Na Podkarpaciu dorośli i dzieci szczepią się najrzadziej w Polsce, przybywa za to zakażonych. Czy szybciej obejmą nas obostrzenia? Norbert Ziętal

Pod względem liczby szczepień Podkarpacie na tle kraju wypada najgorzej

Województwo podkarpackie jest w ogonie pod względem odsetka osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Dotyczy to zarówno osób dorosłych, jak i dzieci i młodzieży w wieku 12 do 18 lat. Równocześnie jesteśmy w czołówce pod względem liczby nowych zakażeń. To może skutkować wprowadzeniem szybszych i ostrzejszych niż w innych regionach obostrzeń sanitarnych.