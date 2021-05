Na Podkarpaciu PGNiG odkryło kolejne zasoby gazu na złożach Przemyśl, Mirocin i Kulno

O kolejnym swoim sukcesie – poinformowało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Zakończone wiercenia poszukiwawcze gazu prowadzone przez PGNiG w południowo-wschodniej Polsce w pierwszych miesiącach 2021 roku zakoćzyły się powodzeniem. Spółka wykonała tam cztery odwierty: dwa na istniejącym już złożu Przemyśl oraz po jednym na złożach Mirocin i Kulno. Co ciekawe, ze wszystkich uzyskano przemysłowe ilości wysokometanowego gazu ziemnego.

– Dzięki nowym odwiertom sięgnęliśmy do wcześniej nieeksploatowanych horyzontów gazonośnych w złożach Przemyśl i Mirocin. Sukces tych prac oznacza nie tylko zwiększenie krajowych zasobów wydobywalnych gazu ziemnego, ale potwierdza też nasze założenia co do możliwości rewitalizacji podkarpackich złóż. Wydobycie gazu ze złoża Przemyśl i Mirocin prowadzimy od 60 lat – dzięki udostępnieniu nowych zasobów będziemy mogli kontynuować tam eksploatację przez kolejne dekady – powiedział Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG SA.