Na politechnice najbardziej oblegany kierunek to finanse i rachunkowość. Uniwersytet w piątek kończy nabór

W sumie na studia stacjonarne I stopnia zgłosiło się ponad 4600 kandydatów. O tym, czy zostali zakwalifikowani do przyjęcia, czy też umieszczeni na listach rezerwowych dowiedzą się w piątek (16 lipca).

Do 21 lipca potrwa przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, natomiast ogłoszenie list przyjętych i zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych planowane jest 23 lipca. Jeśli zostaną wolne miejsca, uczelnia poda termin dodatkowego naboru.