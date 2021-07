Najnowocześniejsze w kraju urządzenie wiertnicze do poszukiwań gazu rozpocznie pracę na w Iwierzycach Podkarpaciu [ZDJĘCIA, WIDEO] Józef Lonczak

W Iwierzycach (w powiecie ropczycko-sędziszowskim) zaprezentowano najnowocześniejsze w kraju urządzenie do wierceń lądowych i do poszukiwania gazu. Jego zalety to efektywny sposób wiercenia, cicha praca i możliwość wykorzystywana nawet w terenach zurbanizowanych.