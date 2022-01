Największy transportowiec świata An 225 Mrija znów odwiedził lotnisko w Jasionce [ZDJĘCIA] Krzysztof Kapica

Do niedawna wizyta An 225 Mrija w Polsce nalezała do rzadkości. W ostatnich miesiącach największy transportowiec świata przylatuje do nas regularnie i to na lotnisko w Jasionce. Zobaczcie zdjęcia z jego najświeższej wizyty!