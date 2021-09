Narodowe Czytanie w Rzeszowie. Prof. Kazimierz Ożóg: Czytanie daje uspokojenie [ZDJĘCIA]

Pozostanie on z nami także w sensie cyfrowym. Bo na kanale YouTube będzie można obejrzeć wykonanie II aktu sztuki w auli Centrum Dydaktyczno - Naukowego Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego przez wiele osób, m.in. przez wojewodę podkarpackiego Ewę Leniart, prof. dr. hab. Kazimierza Ożoga, kurator oświaty Małgorzatę Rauch, dyr. Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie Krystynę Wróblewską, dyr. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Beatę Michałuszko i wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzego Cyprysia.

W tekst znakomicie odczytywanej sztuki (bez wcześniejszej próby) wsłuchiwali się z zainteresowaniem uczniowie rzeszowskich szkół i inni uczestnicy spotkania. Wcześniej krótki wykład o czytelniczej radości wygłosił językoznawca prof. Kazimierz Ożóg.

Jak pan profesor rozumie radość czytania?

Radość według moich badań językoznawczych i w ogóle jest odpowiedzią na jakieś dobro. Duże dobra, duża radość. Małe dobro, mała radość. Czytanie dzieł narodowych jest naszą powinnością podstawową, jest dużą wartością, gdyż wchodzimy w kulturę i tworzymy tę kulturę, a poza tym odczytujemy tę kulturę. Czytanie jest wielką radością, wielkim dobrem, jest rzeczą utwierdzoną w kulturze ludzkiej od kilku tysięcy lat. Nazywamy ją kulturą pisma, choć teraz ją żegnamy i witamy kulturę nowej piśmienności elektronicznej. Czytanie jest utwierdzone w naszej kulturze. Podstawowa jednostka edukacyjna nazywa się lekcja, to znaczy czytanie. Dawniej to było czytanie i tłumaczenie tekstu. Podstawowa jednostka na uczelni nazywa się wykład. Dawniej polegał on na odczytaniu tekstu i wyłożeniu wszystkich spraw, które w tym tekście są.