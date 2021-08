Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Które powiaty na Podkarpaciu spisały się najlepiej, a które najgorzej? Joanna Wilk

Od 1 kwietnia 2021 roku trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Spis jest organizowany raz na 10 lat, jednak w tym roku frekwencja w całej Polsce pozostawia wiele do życzenia. W całym kraju spisało się niewiele ponad 40% Polaków. Na Podkarpaciu w niektórych powiatach do spisu przystąpiło mniej niż 50% mieszkańców. Narodowy Spis Powszechny potrwa do 30 września.