Nastoletni napastnik Stali Rzeszów pojechał na testy do klubu z Bundesligi. Wkrótce nowy skrzydłowy Tomasz Ryzner

Przed Kacprem Plichtą cztery dni pełne wrażeń stalrzeszow.pl

W poniedziałek do drużyny dołączył Sebastien Thill plus gracze, którzy występowali w 4. lidze, ale od wtorku do piątku kadra Stali nie będzie w stu procentach kompletna, bo na testy do Borussi Monchengladbach udał się Kacper Plichta.