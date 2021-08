Nicolas Szerszeń: Jestem podekscytowany powrotem do hali i rozpoczęciem treningów

Dziękuję. Byliśmy już wprawdzie małżonkami, ale mieliśmy w Stanach uroczysty ślub. Było to fajne wydarzenie. Żona jest w szóstym miesiącu ciąży. Przygotowujemy się na narodzin dziecka. W ostatnich dniach byliśmy z rodzicami, z którymi przez Covid dawno się nie widzieliśmy, w Grecji. Trochę się zrelaksowaliśmy i odpoczęliśmy. Jestem gotowy na rozpoczęcie treningów i do ciężkiej pracy.

Z kolegami z Asseco Resovii uczestniczyłeś w turnieju na piasku PreZro Grand Prix w Krakowie. Jak go oceniasz?

Było to fajne wprowadzenie do siatkówki halowej, choć niektórzy podchodzili do gry na pełnym luzie, traktując ją jak zabawę. Bez przygotowań próbowaliśmy coś sklecić, choć przy ograniczonej liczbie zawodników i trzech meczach w ciągu dnia jest to trudne. Niektóre drużyny miały nawet ośmiu siatkarzy z pierwszego składu i mogły rotować. Trochę sobie jednak pograliśmy.



Z Asseco Resovią przedłużyłeś kontrakt o kolejne dwa sezony. W kadrze jest dużo nowych twarzy. Jak oceniasz tę drużynę?