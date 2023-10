Niedźwiadki Chemart II Przemyśl odpłynęły Wiśle w IV kwarcie. 40 punktów Macieja Puchalskiego

Drużyna gospodarzy liczyła dwunastu koszykarzy, w tym gronie znaleźli się Maciej Puchalski, Maximillian Egner, a mimo to „Wawelskie Smoki” długo mogły mieć nadzieję na wygraną w Przemyślu.

Niedźwiadki Chemart II Przemyśl – Wisła Kraków 104:78 (27:24, 24:21, 21:16, 32:17)

Niedźwiadki Chemart II: Skubiński 6 (10 zb., 6 as., 2 str., 5 prz.), Kucharski 2, Puchalski 40 (3x3, 8 zb., 4 str.), Egner 16 (3 str., 3 prz.), Chalicki 21 (10 zb., 5 as.) oraz W. Majka 5 (1x3), Kindlik 1, Strzępek 3, Słowik 2, Kijanka 0, Barszczak 2 (4 str.), Olejarz 6. Trener Daniel Puchalski.

Wisła: Krzystek 6 (1x3, 6 as., 3 str., 4 prz.), Klocek 4, Graniczka 9 (10 zb., 4 as., 4 str.), Dąbek 20 (6x3, 4 as., 4 str.), Rerak 21 (1x3, 10 zb.) oraz Miotła 5, Golański 8 (1x3), Wilk 5, Jankowski 0, Noszczyński 0. Trener Jakub Natkaniec.