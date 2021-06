Nowy system w strefie płatnego parkowania w Rzeszowie zadziała później

Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie w tym roku nie na stadionie miejskim. I tak już zostanie. Dlaczego?

W tym roku Europejski Stadion Kultury, najważniejszy festiwal na Podkarpaciu, odbędzie się nie na stadionie miejskim w Rzeszowie, jak to miało miejsce do czasu pandemii, a w Parku Sybiraków. Co więcej, świeżo wyremontowany stadion "STAL" nie będzie już służył wydarzeniom kulturalnym, a jedynie sportowym. Dlaczego? Odpowiedzi na to pytanie jest kilka.