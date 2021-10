Od stycznia 2022 roku stawka za akcyzę w górę! Ile zapłacimy za papierosy i alkohol?

Projekt zakłada, że od 1 stycznia 2022 r. akcyza na alkohol, wino, piwo (z wyjątkiem cydru i perry o zawartości alkoholu do 5 proc.) wzrośnie o 10 proc. W latach 2023-27 ta danina ma rosnąć o 5 proc. rocznie. W sumie akcyza wzrośnie z 6275 zł za hektolitr czystego alkoholu obecnie do 8811 zł w 2027 roku, czyli o ponad 40 proc. Według prognoz Ministerstwa Finansów Skumulowany przychód budżetu państwa z tytułu tych podwyżek (w cenach stałych) ma wynieść 103,7 mld zł do 2031 roku.