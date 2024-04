Ofensywa partii Polska Jest Jedna na Podkarpaciu. Ma kandydatów do samorządów każdego szczebla

KWW Ruch Obrony Polski jest ściśle powiązany z partią Polska Jest Jedna (PJJ). Założył ją w 2021 roku Rafał Piech, prezydent Siemianowic Śląskich.

- Jesteśmy ludźmi, którym na sercu leży Polska i którzy postanowili „wziąć sprawy w swoje ręce” - mówi Barbara Roguska z partii Polska Jest Jedna, kandydująca do Sejmiku Województwa Podkarpackiego w okręgu wyborczym nr 4. - Najpierw zorganizowaliśmy się w stowarzyszenie, a następnie w partię (...). To ruch oddolny, osoby współtworzące go w zdecydowanej większości nie otarły się o politykę. Amatorzy polityczni, ale z wartościami takimi jak Bóg, rodzina, ojczyzna. (...). A obecna scena polityczna? Ludzie są zniesmaczeni politykami, wyścigiem do stołków, do apanaży, sławy itp. Dlatego w rankingu zaufanie politycy otrzymują tylko 7 procent. Zdecydowaliśmy się przystąpić do wyborów samorządowych, aby mieć wpływ na nasz piękny podkarpacki region.