Oszuści naciągnęli dwójkę rzeszowskich seniorów na kilkaset tysięcy złotych Piotr Samolewicz

Oszuści wybierają ofiary na chybił trafił z książki telefonicznej. Noszą tradycyjne imiona typu Franciszka, Józefa, Stanisława i mieszkają na starych osiedlach. Polska Press

W ostatnim czasie na terenie Rzeszowa doszło do dwóch poważnych oszustw i jednego usiłowania. Poszkodowani seniorzy stracili duże sumy. Policja apeluje do nich, by pod żadnym pozorem nie przekazywali obcym ludziom swoich pieniędzy. Apeluje też do nas, byśmy chronili przed oszustami swoich bliskich - rodziców, dziadków, krewnych i sąsiadów.