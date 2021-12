Otwarcie pracowni unikatowego rezonansu magnetycznego dla dzieci w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie [ZDJĘCIA]

- Naszym celem było stworzenie miejsca, które zapewni naszym małym pacjentom diagnostykę na najwyższym europejskim poziomie, będącą podstawą współczesnej medycyny. To jedyna tego rodzaju na Podkarpaciu pracownia diagnostyczna, która jest przystosowana do badań małych i bardzo wymagających pacjentów. Dzięki specjalistycznemu zestawowi aparatury badania mogą być przeprowadzane u dzieci we wszystkich kategoriach i grupach wiekowych – powiedziała we wtorek na otwarcie pracowni Barbara Rogowska, dyr. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2.