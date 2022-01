Pięć setów na Podpromiu w meczu Asseco Resovii ze Stalą Nysa. Outsider postawił się faworyzowanym gospodarzom, którzy zwycieżyli 3:2

Nysanie zaczęli śmiało i skutecznie w ataku i przyjęciu. Posiadali inicjatywę. Dobrze funkcjonowały nyskie skrzydła. Po zbiciu trudnego do zatrzymania Wassima Ben Tary goście prowadzili 7:4. Zouheir El Graoui poprawił na 10:6. Resovia nie grała dobrze. Po błędzie w przyjęciu przegrywała 10:15. Powoli jednak zaczęła odrabiać straty, ale szło jej jak po grudzie. Asem wyrównał Cebulj (18:18). Po bloku Jakuba Kochanowskiego notowano 21:20, a po ataku z krótkiej 22:21 dla gospodarzy. Niestety, finisz należał do Stali. Po autowym ataku Cebulja i zablokowaniu Jakuba Buckiego nysanie mieli piłki setowe (24:22). Postawili kropkę nad „i” za sprawą Ben Tary, który obił blok z Rzeszowa. Gospodarze spodziewali się, że outsider postawi im trudne warunki. Zrobił to.